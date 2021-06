Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Erneut Steinpoller beschädigt

Bild-Infos

Download

Bodenwerder (ots)

Am Montag, dem 21.06.2021, gegen Mittag wurde festgestellt, dass schon wieder ein Sandsteinpoller in der Straße Im Hagen / Corvinusgang beschädigt worden ist. Der behauende Naturstein ist in Erdbodenhöhe abgebrochen und muss erneuert werden. Da zum Brechen eines Natursteins in dieser Stärke erheblicher Kraftaufwand erforderlich ist, geht die Polizei von einem Kraftfahrzeugführer als Verursacher aus und ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt. Der Unfallzeitraum kann eingeschränkt werden auf den Zeitraum Sonntag, 17:00 Uhr bis Montag Mittag. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten mit der Polizei Bodenwerder unter der Rufnummer 05533 - 974 950 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell