Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Kollision mit Müllwerker

Bild-Infos

Download

Gommersheim (ots)

Gestern Morgen (07.06.2021, 06.30 Uhr) kam es in der Geinsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22 Jahre alter Müllwerker verletzt wurde. Während der Müllentsorgung trat der Mann aus dem Heckbereich des Müllwagens auf die Fahrbahn, um die Mülltonnen der anderen Straßenseite zu leeren. In dem Moment passierte ein 29 Jahre alter Autofahrer den Müllwagen und stieß mit dem Mann zusammen. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen an Hand und Beinen. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell