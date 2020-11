POL-PDNR: Pressemitteilung PI Straßenhaus

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

-Erneute Sachbeschädigungen in Horhausen In der Nacht vom Samstag den 21.11.2020 auf Sonntag den 22.11.2020 kam es in Horhausen erneut zu Sachbeschädigungen. Gegen 02:45 Uhr bemerkten Anwohner in der Grenzbachstraße mehrere Jugendliche welche Mülltonnen umwarfen. Am Tage darauf stellte man fest, dass in der Grenzbachstraße der Außenspiegel eines dort geparkten Pkw abgetreten wurde. Weiterhin wurde erneut ein Fenster der örtlichen Kirche eingeworfen. Ein Tatzusammenhang erscheint als wahrscheinlich.

Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, PIstrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520.

-Sachbeschädigungen sowie Diebstahl in Dierdorf In der Nacht vom Samstag den 21.11.2020 auf Sonntag den 22.11.2020 kam es in Dierdorf am Martin-Butzer-Gymnasium zu Sachbeschädigungen sowie zu einem Diebstahl. Bis dato noch unbekannte Täter zerstörten u.a. einen am Gymnasium befindlichen Briefkasten und rissen die auf dem Vordach des Gymnasiums befindliche Wetterstation ab. Weiterhin beschädigten sie das Schieferdach und rissen eine Dachrinne ab. Ein Batterieladegerät wurde entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, PIstrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520.

-Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag den 22.11.2020 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus von einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin auf einen augenscheinlich alkoholisierten Fahrzeugführer, welcher soeben die B256 in Straßenhaus befuhr, aufmerksam gemacht. Die Beamten konnten den 58 jährigen Fahrzeugführer aus der VG Rengsdorf einer Kontrolle unterziehen. Der Verdacht bestätigte sich, dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

