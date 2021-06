Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Aquaplaning Unfall auf der B9

Rülzheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe Rülzheim verlor er bei hoher Geschwindigkeit aufgrund plötzlich einsetzenden Regens die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Bei dem Unfall wurde seine Beifahrerin leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.

