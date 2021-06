Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nach Einbruch in Bäckerei - Täter festgenommen!

Hameln / Groß Berkel / Bad Pyrmont (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei-Filiale in der Hamelner Innenstadt am späten Sonntagabend (20.06.2021), konnte ein Täter vorläufig festgenommen werden. Mindestens zwei weitere Täter sind weiterhin flüchtig.

Gegen 23.30 Uhr wurde ein Zeuge (24 J.) auf den Einbruch aufmerksam. Er informierte die Polizei und teilte mit, dass drei bis vier Personen mit zwei Fahrzeugen aus der Fußgängerzone in Richtung Rattenfängerhalle flüchtig seien. Von einem der Fluchtfahrzeuge konnte der Zeuge zusätzlich zu Typ und Farbe das Kennzeichen ablesen. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte wenig später ein roter VW Caddy in der Ortsdurchfahrt von Groß Berkel festgestellt und kontrolliert werden. Während der Beifahrer aus dem Fahrzeug sprang und fußläufig in ein angrenzendes Wohngebiet flüchtete, wurde der Fahrer vorläufig festgenommen.

Eine Nahbereichsfahndung nach dem Flüchtigen u.a. mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, verlief erfolglos.

Bei der festgenommenen Person handelt es sich um einen 43 Jahre alten Mann aus Wuppertal. Zu seinem Beifahrer machte er keine Angaben. Der Mann wird heute (21.06.2021) noch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der zweite flüchtige Pkw, ein Ford Focus mit Bielefelder Kennzeichen, konnte später durch Polizeibeamte in Bad Pyrmont festgestellt werden. Da sich das Fahrzeug im Gegenverkehr befand, mussten die Beamten zunächst wenden. Sie verfolgten das Fahrzeug bis zum Grießemer Berg, wo es im Wald abgestellt aufgefunden wurde. Von den Insassen fehlte jede Spur.

Eine Absuche des Waldes mittels Hubschrauber verlief negativ. Das Fahrzeug wurde zur Spurensuche sichergestellt. Im Kofferraum fanden die Beamten einen Tresor, welcher der Bäckerei zugeordnet werden konnte.

Die für Eigentumsdelikte zuständige 2. Fachkommissariat ermittelt wegen Bandendiebstahls.

Sachdienliche Hinweise zu den noch immer auf der Flucht befindlichen Tätern werden unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell