Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Mann öffnet Nachts Fahrzeugtüren - Zeugen gesucht

Eschershausen (ots)

Am Freitagmorgen (18.06.21) gegen 02:55 Uhr bemerkte ein Anwohner an der Eschershäuser Mühlenbergstraße ungewöhnliche Geräusche und beobachtete eine männliche Person, die gebückt zwischen geparkten Fahrzeugen umherschlich und die Türen eines offensichtlich unverschlossenen roten Fiat 500 aus Bayern öffnete. Auf Ansprache entfernte sich der deutschsprachige Mann schnell in die benachbarte Ringstraße. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Person wenig später nicht mehr ausfindig machen.

Inzwischen ist bekannt, dass zwei in der Mühlenbergstraße in der Nähe befindliche Zeugen das Agieren des Verdächtigen wahrgenommen und dem Mann gefolgt sind, um weiteres Tun des Mannes zu beobachten.

Diese Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtoldendorf in Verbindung zu setzen (05532/504750).

