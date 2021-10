Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Warnung: Falsche Polizisten mit neuer Betrugsart- Täter täuschen Unfall vor

Kreis Herford (ots)

(sls) In den letzten zwei Tagen (21.10.) erreichten die Leitstelle der Polizei Herford mehrfach Anrufe von älteren Mitbürgern im Kreisgebiet, bei den unbekannte Täter versuchten an Geld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände zu kommen. Im Verlauf des Nachmittags meldete sich bei den Senioren ein angeblicher Polizeibeamter am Telefon und schockierte mit der Nachricht, dass die Tochter bzw. Enkeltochter einen Verkehrsunfall verursacht haben soll, bei dem ein Mensch gestorben sei. Im Hintergrund des Gespräches war dazu noch eine laut weinerliche weibliche Stimme zu hören, die auf die Verwandte schließen lassen soll. Eine nun drohende Untersuchungshaft könnte nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von bis zu 20.000 Euro verhindert werden. Hinzu kam, dass die Tochter oder Enkeltochter angeblich keine Personalpapiere mit sich führte und dadurch bei den Senioren auch die Personalien erfragt wurden. Dadurch wird der Anschein erweckt, dass es sich tatsächlich um die besagte Verwandte handelt. Die Senioren waren allesamt zu Recht misstrauisch und verständigten die Polizei, von der sie die beruhigende Nachricht erhielten, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche handelt. Diese Telefonbetrüger sind immer darauf aus Geld, Schmuck oder sonstige Wertsachen zu erlangen, die entweder zu Hause abgeholt oder an einem Treffpunkt übergeben werden sollen. Bei derartigen Anrufen rät die Polizei dazu, die Gespräche abzubrechen und die Polizei vor Ort unter der Rufnummer 05221-8880 oder den Notruf 110 zu verständigen. Auf keinen Fall sollte man sich darauf einlassen, Geld oder sonstige Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben. Bitte informieren Sie auch Ihre Verwandten über diese Betrugsmasche, so dass die Täter nicht erfolgreich werden.

