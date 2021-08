Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Exhibitionist am Krönigsweg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Am Montagvormittag (16.08., 10.20 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Exhibitionisten informiert, der sich in einem Gebüsch auf einem Parkplatz am Krönigsweg in schamverletzender Weise zeigte.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 60 Jahre alt mit Glatze. Der Unbekannte war ca. 180 cm groß und war zur Tatzeit mit einer beigen Jacke bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Umhängetasche.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann weitere Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell