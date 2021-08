Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120821-621: Kind nach Zusammenstoß mit Roller verletzt

Lindlar (ots)

Am Mittwoch (11. August) erlitt ein 6-jähriges Mädchen auf der Alsbacher Straße bei einem Unfall mit einem Motorroller schwere Verletzungen.

Ein 16-Jähriger aus Lindlar fuhr um 18.35 Uhr mit seinem Motorroller auf der Alsbacher Straße in Richtung Oberschümmerich, als das Mädchen aus einer Grundstückeinfahrt von links auf die Fahrbahn lief. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die 6-Jährige aus Lindlar so schwer verletzte, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

