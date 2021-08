Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110821-618: Brand in Alten- und Pflegeheim durch Brandstiftung verursacht

Nümbrecht (ots)

Der Brand in einem Nümbrechter Alten- und Pflegeheim, bei dem am späten Sonntagabend in der Leo-Baer-Straße 17 Personen leichte und drei Personen schwere Verletzungen erlitten hatten, ist nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei durch Brandstiftung verursacht worden.

Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 34-jährigen Bewohner des Hauses, in dessen Zimmer der Brand ausgebrochen war und der selbst ebenfalls leichte Verletzungen davongetragen hatte. Das zuständige Amtsgericht hat bis zur Prüfung einer Einweisung in eine forensische Klinik zunächst die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet.

