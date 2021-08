Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110821-617: Zeugin verhindert Rollerdiebstahl

Wipperfürth (ots)

Den versuchten Diebstahl eines Motorrollers hat am Dienstagabend (10. August) eine Zeugin in der Wipperfürther Innenstadt verhindert. Die 28-Jährige hatte auf einem Parkplatz im Bereich der Gartenstraße zwei junge Männer beobachtet, die vergeblich versuchten, einen Motorroller zu starten. Weil ihr die Situation verdächtig vorkam, sprach sie die beiden Männer an, welche sich daraufhin ohne den Roller entfernten. Es stellte sich heraus, dass das Zündschloss des Rollers sowie mehrere Kabel herausgerissen waren; die Polizei stellte den Roller sicher. Die Tatverdächtigen waren etwa 16 - 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von schlanker Statur und jeweils mit einer Jeans und einem Hoodie (grau bzw. schwarz) bekleidet. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

