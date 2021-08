Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110821-615: Firmeneinbruch im Industriegebiet Klause

Lindlar (ots)

Im Industriegebiet Klause haben Unbekannte von Montag auf Dienstag in eine Firma in der Feilenhauerstraße eingebrochen. Zwischen 16 Uhr am Montag und 09.30 Uhr am Dienstag (10. August) waren die Täter auf das umzäunte Gelände vorgedrungen und hatten im dortigen Bürotrakt ein Fenster aufgehebelt. Genaue Angaben zur Beute waren bei der Anzeigenerstattung noch nicht möglich. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

