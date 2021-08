Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100821 - 0612 tödlicher Unfall mit selbstfahrender Arbeitsmaschine auf einem ungeteerten Waldweg

Morsbach (ots)

Am 10.08.2021 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 13-jähriger aus Forst / Wissen mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine einen ungeteerten Feldweg im Bereich Morsbach / Zinshardt. Nach bisherigem Ermittlungsstand rutschte die Maschine von dem Waldweg ab und rutschte in einen Graben. Die umstürztende Maschine klemmte den 13-jährigen ein, der trotz sofortig eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort an seinen Verletzungen verstarb.

