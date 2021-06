POL-PDKL: Mit ungesicherter Ladung und ohne Führerschein unterwegs

Polizeidirektion Kaiserslautern

A6/B270 Weilerbach (ots)

Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern fiel am Mittwoch Nachmittag auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim ein LKW auf, welcher einen Minibagger geladen hatte. Das Fahrzeug wurde auf B270 bei Weilerbach angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 66-jährige gebürtige Grieche, den geladenen Minibagger fast gänzlich ungesichert auf der Ladefläche seines LKW transportierte. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme konnte der Fahrer den Bagger derart nachsichern, dass eine Weiterfahrt gestattet werden konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen auf der Dienststelle stellten die Beamten zudem fest, dass die vor Ort vorgelegte griechische Fahrerlaubnis aufgrund einer georgischen Fahrerlaubnis ausgestellt worden war. Da der Mann allerdings einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, verliert der vorgelegte Führerschein seine Gültigkeit. Folglich hat der LKW-Fahrer ein Fahrzeug geführt, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

