Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100821- 0611 Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und mehrfachem Überschlag

Engelskirchen (ots)

Am 10.08.2021 gegen 16:20 Uhr befuhr ein 19 jähriger Lindlarer mit seinem Fahrzeug die L302 aus Richtung BAB kommend, in Fahrtrichtung Lindlar. Im Einmündungsbereich L302 / Feckelsberger Weg beabsichtigte ein 73-jähriger Verkehrsteilnehmer auf die L302 in Richtung BAB abzubiegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah der 73- jährige bei dem Abbiegevorgang den, auf der vorfahrtsberechtigten L302 befindlichen, Lindlarer. Durch die Kollision im seitlichen Fahrzeugbereich verlor der 19- jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet über den Gegenfahrstreifen auf den Grünstreifen. Dort überschlug er sich mehrfach und kam in einem Graben liegend zum Stillstand. Der 19- jährige Fahrzeugführer verletzte sich dabei schwer und wurde ins Krankenhaus Engelskirchen verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L302 einspurig gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell