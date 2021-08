Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100821-608: Nach Parkrempler geflüchtet

Lindlar (ots)

Ein roter Dacia Lodgy ist am vergangenen Samstag (7. August) in der Tiefgarage des Rewe-Marktes in Lindlar von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden; der Verursacher flüchtete. Der Fahrer des Dacia hatte sein Auto gegen 11.00 Uhr in der an der Dr.-Meinerzhagen-Straße gelegenen Tiefgarage auf einem nahe der Einfahrt gelegenen Stellplatz abgestellt. Als er eine halbe Stunde später wieder zu seinem Auto zurückkehrte, befand sich am Fahrzeugheck eine frische Beschädigung mit weißem Fremdlack. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

