Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080821-606: Radlader gestohlen

Wipperfürth (ots)

Einen gelben Radlader der Marke JBC haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag (5. August, 12.00 Uhr bis 6. August, 16.00 Uhr) in der Straße Hollmünde gestohlen. Der etwa 5 Tonnen schwere Radlader, der vorne mit einer Schaufel und am Heck mit einem Greifarm ausgestattet ist, war auf einem am Straßenrand eingerichteten Lagerplatz einer Firma abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

