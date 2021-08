Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 07082021-604 Verkehrsunfall mit fünf schwerverletzten Personen

Lindlar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L97 in Lindlar haben sich am frühen Samstagmorgen (07.08.2021) fünf Personen schwere Verletzungen zugezogen. Der 31- jährige Fahrer aus Duisburg war gegen 04:50 Uhr mit seinem Auto auf der L97 Oberleppe in Fahrtrichtung Lindlar- Kaiserau unterwegs. Ca. 500 Meter hinter der Firma Ahle GmbH, kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte dort einen Baum, kippte aufs Dach und blieb ca. fünf Meter von der Fahrbahn entfernt im Graben liegen. Der Fahrer sowie seine Mitfahrer im Alter von 19, 21,21 und 24 Jahren aus Duisburg und Schermbeck, verletzten sich dabei schwer. Alle Beteiligten wurden nach ärztlicher Behandlung vor Ort in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Erste Vermutungen, dass Personen im Fahrzeug eingeklemmt seien, haben sich vor Ort nicht bestätigt. Es waren neben fünf Krankenwagen und einem Notarzt, noch die Feuerwehr Lindlar eingesetzt. Es entstand hoher Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

