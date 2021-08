Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060821-601: Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Wiehl (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag (3. August) in Bielstein sucht die Polizei nach einer Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte. Bei dem Unfall auf der Bielsteiner Straße war gegen 14.45 Uhr ein geparkter, weißer Nissan von einem schwarzen Transporter im Rahmen eines Parkvorganges beschädigt worden. Die Zeugin meldete sich bei dem Eigentümer des Nissan, hatte sich beim Eintreffen der Polizei allerdings schon entfernt. Sie wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

