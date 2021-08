Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050821-599: Alarm verschreckt Einbrecher

Radevormwald (ots)

Einen Alarm haben am Mittwochabend (4. August) Einbrecher ausgelöst, die in einen Kindergarten an der Straße "Auf der Brede" eingestiegen sind. Gegen 22.45 Uhr hatten Unbekannte ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt, so dass sie in das Gebäude gelangen konnten. Dabei lösten sie jedoch einen akustischen Alarm aus und flüchteten vom Tatort, ohne Beute gemacht zu haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell