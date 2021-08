Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090821-607: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Ein Motorradfahrer aus Halver ist am Sonntag (8. August) in Wipperfürth-Wasserfuhr auf der Landstraße 284 gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige war gegen 13.20 Uhr in Richtung Halver gefahren. Als ein vorausfahrendes Auto abbremste, um nach rechts in eine Firmenzufahrt abzubiegen, bremste der Motorradfahrer so stark, dass er die Kontrolle über das Krad verlor. Der 56-Jährige kam zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Lüdenscheider Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es kam zu keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen; an dem Motorrad entstand geringer Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell