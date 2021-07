Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg/Kamen - Zwei Infostände der Polizei am Aktionstag "Fahrrad/Pedelec"

Fröndenberg/Kamen (ots)

Am Sonntag (18.07.2021) findet der landesweite Aktionstag "Fahrrad/Pedelec" statt, an dem sich auch die Kreispolizeibehörde Unna beteiligt. Die landesweite Verkehrssicherheitsaktion soll durch Maßnahmen der Verkehrsüberwachung und Verkehrsunfallprävention zur Reduzierung der Anzahl von getöteten und schwer verletzten Radfahrenden beitragen sowie alle Verkehrsteilnehmenden für die besonderen Anforderungen rund um den Radverkehr sensibilisieren.

Anlässlich dieses Aktionstages ist die Kreispolizeibehörde Unna ab 11.00 Uhr mit zwei mobilen Infoständen am Sesekeradweg in Kamen-Heeren auf Höhe des "Netto"-Supermarktes sowie am Ruhrtalradweg am Himmelmannpark in Fröndenberg vertreten, um direkt vor Ort Fragen rund um das sichere Fahrrad und Pedelec zu beantworten und die Bürgerinnen und Bürgern über sicheres Verhalten auf zwei Rädern im Straßenverkehr zu informieren. Die Polizei wird dabei von ehrenamtlichen Mitgliedern des Projektes "Senioren helfen Senioren" unterstützt. Bis 15.00 Uhr haben die Radfahrenden die Möglichkeit, einen Zwischenstopp an einem der beiden Infostände einzulegen und mit der Polizei und den Seniorenberaterinnen und Seniorenberatern ins Gespräch zu kommen. Mit wichtigen Tipps im Gepäck kann der Radausflug dann fortgesetzt werden.

