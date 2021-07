Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Drogenfahrt - Polizei findet falschen Urin beim Fahrer ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Geräteschuppen aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Nach Drogenfahrt - Polizei findet falschen Urin beim Fahrer

Bremervörde. Ohne Fahrerlaubnis und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen ist ein 38-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen BMW gegen 22 Uhr in der Zevener Straße gestoppt. Von dem Fahrer wusste sie, dass ihm die Fahrerlaubnis in diesem Jahr durch das Amtsgericht Geestland entzogen worden war. Bei der Kontrolle legte der Mann seinen Führerschein, den er offenbar noch nicht abgegeben hatte, vor. Die Polizisten beschlagnahmten das Dokument und leiteten gegen den 38-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Im Gespräch mit dem Mann erkannten die Beamten Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Vor einem Urintest fiel ihm ein Plastikbeutel mit einer Flüssigkeit zu Boden. Die Polizei vermutet, dass es sich um synthetisches Urin handelte. Damit wollte der 38-Jährige vermutlich einen Urintest manipulieren. Der Versuch half ihm nichts, er musste eine Blutprobe abgeben.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kirchtimke. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Hepstedter Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie sägten so lange an dem Gerät, bis sie es aufhebeln konnten. Mit den Zigaretten und dem Bargeld machten sie sich aus dem Staub.

Geräteschuppen aufgebrochen

Hellwege. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Ahauser Straße in einen Geräteschuppen eingebrochen. Dazu mussten sie zuvor zwei Vorhängeschlösser aufkneifen. In dem Schuppen fanden die Unbekannten eine Bohrmaschine, ein Elektroschweißgerät, eine Kreissäge, eine Pumpe und einen Winkelschleifer. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

