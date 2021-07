Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zu viel getankt ++ Einbruch in Burgerladen ++ Unfall vor der Ärztehauskreuzung - Polizei sucht Zeugen ++ 65-Jährige fällt auf Telefonbetrug herein ++

Rotenburg (ots)

Zu viel getankt

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Montagabend einen 34-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten den Wagen des Mannes gegen 19.45 Uhr in der Ludwigstraße. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck: mehr als 2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Einbruch in Burgerladen

Rotenburg. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Kantine des örtlichen Krankenhauses an der Elise-Averdiek-Straße eingebrochen. Sie haben zunächst versucht eine Seitentür einzuschlagen. Als dies nicht gelang, hebelten sie eine andere Seitentür auf und entwendeten aus dem Innenraum die Tagesseinnahmen und Wechselgeld.

Unfall vor der Ärztehauskreuzung - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag in der Aalter Allee ereignet hat, sucht die Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Sie sollen nach der Kollision ihre Hilfe angeboten haben, dann jedoch weitergefahren sein. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es gegen 8.40 Uhr vor der Ärztehauskreuzung zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem silberfarbenen Mercedes und einem schwarzen Ford gekommen. Die Fahrzeuge waren auf der mittleren Geradeauspur in Richtung Burgstraße und möglicherweise auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Sottrum unterwegs. Darüber machen die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei jedoch auf mehrere tausend Euro. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

65-Jährige fällt auf Telefonbetrug herein

Bremervörde. Über zehntausend Euro haben unbekannte Betrüger am Montagnachmittag von einer 65-jährigen Bremervörderin ergaunert. Gegen 15.30 Uhr klingelte bei ihr das Telefon. Der Anrufer stellte sich als IT-Sicherheitsmitarbeiter der Volksbank vor und berichtete von Unregelmäßigkeiten auf ihrem Amazon-Konto. Geschickt veranlasste der Mann, dass die Frau vier Online-Überweisungen durchführte. Zu spät erkannte die 65-Jährige, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war.

Unfallflucht in der Nacht - Polizei bittet um Hinweise

Haaßel. Nach einer Unfallflucht in der Straße Duvenmoor sucht die Bremervörder Polizei nach möglichen Unfallzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein noch unbekannter Autofahrer gegen 3.15 Uhr mit seinem Wagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand auf einer Sperrfläche stehenden Blumenkübel gefahren. Das Pflanzgefäß wurde durch den Aufprall gegen einen parkenden Opel Corsa geschleudert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa dreitausend Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Fehler beim Abbiegen

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bremer Straße/Am Bahnhof ist am Montagnachmittag eine 19-jährige Fahranfängerin verletzt worden. Eine 80-jährige Autofahrerin hatte gegen 14.20 Uhr mit ihrem Mercedes von der Straße Am Bahnhof in die Bremer Straße abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden Ford der jungen Frau. Die 19-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Junge Frau bei Auffahrunfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Auffahrunfall auf der Harburger Straße ist am Montagmittag eine 23-jährige Frau verletzt worden. Eine 78-jährige Autofahrerin hatte gegen 13.40 Uhr vermutlich zu spät bemerkt, dass die junge Frau mit ihrem Audi etwa in Höhe Kohlhofweg verkehrsbedingt halten musste. Die Seniorin fuhr mit ihrem Panda auf das stehende Fahrzeug auf. Die 23-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Unfallschwerpunkt Bullenseekreuzung

Kirchwalsede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bullenseekreuzung auf der B 440 ist am Montagabend ein 20-jähriger Mann verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer hatte die Kreuzung gegen 18 Uhr mit seinem VW Transporter überqueren wollen. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden Opel des 20-jährigen. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzungen zu. Durch den Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge auf eine Verkehrsinsel und zerstörten dabei ein Verkehrsschild. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell