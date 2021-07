Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall vor der Ärztehauskreuzung - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag in der Aalter Allee ereignet hat, sucht die Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Sie sollen nach der Kollision ihre Hilfe angeboten haben, dann jedoch weitergefahren sein. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es gegen 8.40 Uhr vor der Ärztehauskreuzung zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem silberfarbenen Mercedes und einem schwarzen Ford gekommen. Die Fahrzeuge waren auf der mittleren Geradeauspur in Richtung Burgstraße und möglicherweise auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Sottrum unterwegs. Darüber machen die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei jedoch auf mehrere tausend Euro. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

