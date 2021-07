Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Jogger und Motorrad

Lauenbrück, B75 (ots)

B 75, Lauenbrück

Am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 75 in Höhe der Kreuzung nach Lauenbrück ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Fahrer eines Motorrades mit Beiwagen befuhr die Bundesstraße in Richtung Scheeßel als an der o.g. Kreuzung ein 29-jähriger Jogger plötzlich die Straße überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 29-Jährige schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Rotenburger Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Bundesstraße musste für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für vier Stunden voll gesperrt werden.

