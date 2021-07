Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 64-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Stemmen. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitagnachmittag auf der B 75 in Höhe der Einmündung zum Schultenweg ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Finteler Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 34-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße gewendet. Ein 64-jähriger Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Er fuhr in die Seite des Pkw und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Im Rettungswagen kam er in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, melden sich bitte unter Telefon 04265/95486-0.

