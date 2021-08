Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110821-613: Unbekannte beschädigen Fensterscheibe von Bäckerei

Waldbröl (ots)

Im Vorbeifahren haben Unbekannte am Dienstagnachmittag (10. August) die Scheibe einer Bäckerei auf der Waldstraße Ecke Turnerstraße beschädigt. Eine Zeugin sah um 17.16 Uhr einen silberfarbenen Wagen auf der Turnerstraße an der Backstube vorbei fahren, hörte einen lauten Knall und bemerkte dann die Beschädigung in der Scheibe. Vor dem Fenster lag ein Stein. Im Fenster entstanden ein faustgroßes Loch und ein langer Riss.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

