Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Transporters

Altenkirchen (ots)

Am 12.02.2021 um 10:40 Uhr wurde hiesiger Dienststelle der Brand eines Post-Transporters in der Ortslage Etzbach gemeldet. Dieser geriet aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Hamm war vor Ort im Einsatz und konnte den Brand ablöschen. Es wurde niemand verletzt und auch die im Fahrzeug befindlichen Pakete wurden mit Hilfe von Passanten noch rechtzeitig gesichert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell