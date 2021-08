Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120821-620: Einbruch in Anhänger von Schnelltestzentrum

Gummersbach (ots)

Zwischen 00.49 und 00.54 Uhr am Mittwoch (11. August) brach ein Dieb einen Anhänger auf der Kölner Straße auf, der zu einem Corona-Schnelltestzentrum gehört.

Um an die Utensilien in dem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Anhänger zu kommen, verbog der Unbekannte mit erheblicher Gewalteinwirkung die Vorrichtung für das Schloss. Bei dem Einbruch erbeutete er einen Koffer mit elektronischen Geräten. Darunter zwei Laptops des Herstellers Lenovo, ein Thermodrucker und zwei Handscanner. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad über die Kölner Straße in eine unbekannte Richtung.

Der Täter kann laut Videoaufzeichnung wie folgt beschrieben werden: männlich, schlanke Statur, kurze dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine Hose mit Reflektoren an den Hosenbeinen und hatte einen Rucksack bei sich.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell