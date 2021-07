Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Zusammengestoßen

Ötigheim (ots)

Ein Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 9:50 Uhr auf der Straße "Am Schlangenrain". Ein 20-Jähriger wollte mit seinem Ford in die Buchenstraße abbiegen, wobei er ersten Ermittlungen zufolge auf die Gegenfahrbahn geriet. Wohl aus diesem Grund kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 74-jährige Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer, sodass er mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

