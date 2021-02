Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Lagerhalle mit einer Photovoltaikanlage- hoher Sachschaden

PR Grimmen (ots)

Am 19.02.2021 gegen 19:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Brand einer Lagerhalle in 18513 Vorland in Kenntnis gesetzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Brandort, um eine ehemalige LPG Lagerhalle/Werkstatt (Maße 15m x 6m x 5 m). Auf dem Dach befand sich eine Photovoltaikanlage. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Lagerhalle in Brand. Nach einer vorliegenden Zeugenaussage könnten zuerst Mülltonnen, die vor der Halle standen, gebrannt haben. In der Folge soll das Feuer sich auf die Lagerhalle ausgeweitet haben.Die Solaranlage und das Dach der Lagerhalle wurden durch den Brand völlig zerstört. Die Schadenshöhe wird derzeit auf insgesamt 150.000 EUR geschätzt. Wobei 50.000 EUR auf das Gebäude entfallen und 100.000 EUR auf die Photovoltaikanlage.Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung waren 70 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimmen, Vorland, Gremersdorf, Franzburg, Papenhagen und die Führungsgruppe aus Süderholz im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt nach Abschluss der Löscharbeiten der Kriminaldauerdienst Stralsund. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

