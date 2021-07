Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW bei Verkehrsunfallflucht in Euren beschädigt

Trier (ots)

Im Laufe der Nacht zwischen dem 14.07. und dem 15.07. kam es in Trier, in der Eurener Straße, in Höhe der dortigen Volksbank, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter, silberfarbener BMW durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher massiv beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfallgeschehen mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Es wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

