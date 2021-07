Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei stellt eine Vielzahl an Verstößen bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Idar-Oberstein fest

Idar-Oberstein (ots)

Am gestrigen Tag Abend wurden an drei Kontrollörtlichkeiten in Idar-Oberstein insgesamt 50 Kraftfahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führten, weshalb bei ihnen eine Blutprobe entnommen werden musste und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt wurden. Beide Fahrzeugführer erwartet nunmehr ein Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße. Zudem wurde ein Fahrzeugführer kontrolliert, der nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, was die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zur Folge hatte. Darüber hinaus wurden insgesamt 15 Mängelberichte ausgestellt und mehrere Verwarnungen ausgesprochen.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wird auch weiterhin verstärkt Verkehrskontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit durchführen.

