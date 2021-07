Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus - Schaukasten der Gemeinde beschädigt

Reinsfeld (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde der gemeindeeigene Schaukasten beschädigt, welcher in der Parkanlage zwischen der Kirche und dem Pavillon aufgestellt ist. Augenscheinlich wurden durch Hitzeeinwirkung zwei Löcher in die Plexiglasscheibe eingebrannt, wodurch diese in der Folge eingerissen ist. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf den Zeitraum von Freitag, 09.07.21 bis Dienstag, 13.07.21. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, welche im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06530/9151-0 in Verbindung zu setzen.

