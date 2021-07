Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Getränkemarkt "Bierstraße"

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Montag, dem 12.07.21, 20 Uhr auf Dienstag, dem 13.07.21, 08 Uhr, überstiegen unbekannte Täter die Umzäunung des Getränkemarktes "Bierstraße" Am Dörrenbach in Hermeskeil. Die Täter entwendeten Rund 700 PET-Flaschen der Marke Hochwald Sprudel und Apollinaris Sprudel. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/9151-0 oder per Mail unter: pihermeskeil@polizei.rlp.de

