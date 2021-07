Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schlägerei nach Testspiel - Polizei ermittelt gegen Eintracht-Spieler

Trier (ots)

Nach dem Abpfiff des Testspiels zwischen dem VFL Trier und der zweiten Mannschaft der Eintracht Trier kam es auf der Bezirkssportanlage in Trier-Feyen am frühen Abend des 11.07.2021 zu einer größeren Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Stand hatten Anhänger der Eintracht nach Spielende einen Hund über die Spielfläche freilaufen lassen und wurden von dem zuständigen Platzwart auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Daraus entwickelte sich eine lautstarke Diskussion zwischen etwa zehn "Fans" der Eintracht und dem Platzwart, in die sich ein Spieler von Eintracht Trier einmischte und dem Platzwart durch mehrere Faustschläge ins Gesicht diverse Verletzungen zufügte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Täter zwar nicht mehr vor Ort, konnte aber nach Zeugenaussagen zweifelsfrei identifiziert und gegen ihn ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet werden.

Weitere Zeugen des Geschehens, deren Personalien noch nicht aufgenommen worden waren, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell