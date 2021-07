Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht

Oberbillig (ots)

Am Sonntag, 11.07.2021 kam es gegen 15:40 Uhr auf der B419 in der Ortslage Oberbillig (Obermoselstraße) zu einem riskanten Überholvorgang. Dabei wurde ein PKW, der in Richtung Temmels unterwegs war, durch einen anderen PKW in Höhe der Bushaltestelle überholt. Ein PKW im Gegenverkehr musste ausweichen, trotzdem kam es zum Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug. Dieses setzte seine Fahrt daraufhin unvermittelt fort.

Die Insassen des überholten Fahrzeuges werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg (06581 9155 0) in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder denen zuvor bereits ein Fahrzeug mit riskantem Fahrverhalten aufgefallen war, gebeten sich zu melden.

