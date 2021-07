Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: VW Golf auf einem Parkplatz beschädigt

Schweich (ots)

Am frühen Abend, zwischen 18:55 Uhr und 19:25 Uhr, des Donnerstag, 08.07.2021 wird auf einem Kundenparkplatz in der Brückenstraße in Schweich ein Fahrzeug beschädigt. Hierbei stößt ein Fahrzeuginsasse vermutlich beim Aussteigen mit seiner Tür gegen einen weißen VW Golf, der dort geparkt war. Ohne seine Personalien bekannt zu geben verlässt der Verursacher die Unfallörtlichkeit und lässt den beschädigten Golf ungeschehener Dinge zurück. Der Sachschaden dürfte schätzungsweise im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Schweich unter: 06502 9157 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell