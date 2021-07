Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hornstraße/Parkplatz Radfahrer schwer verletzt, Autofahrer flüchtig

Trier (ots)

Am 09.07.2021 ereignete sich gegen 21:30 Uhr in Trier, Hornstraße auf dem Parkplatz vor dem ROFU Kinderland ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen und einem Fahrradfahrer. Infolge der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich so schwer, dass er in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert wurde. Der weiße Kleinwagen mit ausländischen Kennzeichen, welcher vermutlich an der Frontstoßstange beschädigt ist, entfernte sich anschließend durch die Hornstraße in Fahrtrichtung B 51 / Autobahn. Die Polizei Trier bittet Zeugen des Unfallgeschehens sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

