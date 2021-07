Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Trier (ots)

Am Freitag, den 09.07.2021, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Straße "Im Paulinsgarten" in TR-Ruwer zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein weißer LKW mit Anhänger befuhr die zuvor genannte Straße, aus Richtung Mertesdorf kommend, in Richtung der Rheinstraße. Auf Höhe des dortigen Friseursalons(Hausnummer 8) beschädigte der LKW beim Vorbeifahren ein Metallgeländer (Schaden ca. 1000 EUR). Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfall, insbesondere hinsichtlich des Unfallverursachers geben könnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Tel: 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

