POL-COE: Nottuln, B525, Appelhülsener Straße

Betrunkener überschlägt sich mit seinem Auto und flüchtet verletzt nach Hause

Coesfeld (ots)

Ein 44-jähriger Nottulner befuhr in der vergangenen Nacht (01.03.2021, 23.55 Uhr) betrunken mit seinem Auto die Appelhülsener Straße in Nottuln (Alte B525) in Fahrtrichtung Appelhülsen. Im Bereich der Linkskurve vor der Kreuzung zur B525 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug mehrfach und kam auf dem Dach im Graben zu stehen. Der Nottulner wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Ein herbeieilender Zeuge befreite ihn aus seinem Fahrzeug und wollte einen Krankenwagen rufen. Der Verunfallte jedoch flüchtete fußläufig. Polizisten trafen ihn schließlich stark alkoholisiert und verletzt an seiner Wohnanschrift an. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Weiterhin wurden ihm Blutproben entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Während der Unfallaufnahme konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere verletzte Personen durch den Unfall geben könnte. Aus diesem Grund wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt und das Auto sowie die nähere Umgebung von Polizisten durchsucht.

Das Unfallfahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Unfallörtlichkeit musste für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt werden.

