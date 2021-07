Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Freilaufende Pferde

Freudenburg (ots)

Am Montag den 12.07.21, gegen 03:15 Uhr wurden zwei freilaufende Pferde zwischen Kastel-Staat und Freudenburg gemeldet. Mit Hilfe zweier Anwohner konnten die Pferde in Freudenburg eingefangen und auf einem nahe gelegenen Hof in Freudenburg untergebracht werden. Bei den Pferden handelt es sich um eine Halflingerstute in der Farbe hellbraun und einer Warmblutstute in der Farbe dunkelbraun. Ein Besitzer konnte bisher nicht ermittelt werden. Der Pferdehalter oder Zeugen, die Hinweise auf den Pferdehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-91550 zu melden.

