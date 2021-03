Polizei Dortmund

POL-DO: Auch die Autobahn ist keine Rennstrecke: Polizei stellt drei Führerscheine sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0352

Drei Autofahrer aus Hamm lieferten sich nach Zeugenaussagen am Dienstagabend (30.3.2021) auf der Autobahn 2 bei Uentrop ein illegales Rennen. Die Polizei stellte zwei BMW, einen Mercedes, die Führerscheine und die Mobiltelefone der Männer sicher.

Nach einem Reifenplatzer musste ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen seinen Sattelzug kurz nach 19 Uhr auf dem Seitenstreifen der A2 bei Hamm-Uentrop in Richtung Hannover anhalten. Fetzen des Reifens lagen auf der Fahrbahn. Die drei 24, 26 und 60 Jahre alten Männer aus Hamm überfuhren die Reifenteile. Dabei wurden die drei getunten Pkw beschädigt. Auch die Fahrer hielten auf dem Seitenstreifen an.

Bei den Ermittlungen am Unfallort ging es jedoch nicht allein um die Sachschäden an den beiden BMW und am Mercedes. Denn ein Zeuge schilderte der Polizei den Fahrstil der drei Männer aus Hamm. Nach ersten Erkenntnissen fuhren sie ein Rennen und überholten sich dabei immer wieder. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen § 315d (Strafgesetzbuch).

Die Unfallstelle war um 22.15 Uhr wieder geräumt. Da die Polizei die Pkw und die Führerscheine sicherstellte und die Fahrzeuge abschleppen ließ, konnten sich die Tatverdächtigen nicht mehr ans Steuer setzen. Die Mobiltelefone wurden ebenfalls sichergestellt, da der Verdacht bestand, dass die Rennen gefilmt wurden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell