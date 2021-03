Polizei Dortmund

POL-DO: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in Lünen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in Lünen sind am Dienstagnachmittag (30. März) fünf Personen leicht verletzt worden. Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos.

Den ersten Zeugenangaben zufolge befuhr ein 21-Jähriger aus Mülheim an der Ruhr gegen 15.40 Uhr die Dortmunder Straße in Richtung Dortmund. Kurz nach der Einmündung An der Wethmarheide bemerkte er aus bislang ungeklärter Ursache einen Rückstau zu spät. Er fuhr auf das am Stauende wartende Auto einer 17-jährigen Lünerin auf und schob dieses durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Wagen eines 31-jährigen Dortmunders.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt: der 21-Jährige sowie sein Beifahrer (27, aus Oberhausen), die 17-Jährige und ihr Beifahrer (40, aus Lünen) sowie der 31-Jährige. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die Straße musste in Richtung Dortmund während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

