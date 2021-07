Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Am Montag, 12.07.2021 zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr wurde in Konz, Bahnhofstraße, auf dem dortigen Bahnhofsparkplatz, ein schwarzer Opel Corsa hinten links am Radkasten durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes werden an die Polizei Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 erbeten.

