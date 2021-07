Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trunkenheitsfahrt endet vor Bruchsteinmauer

Osnabrück (ots)

Ein 25-Jähriger befuhr am Mittwochabend (gegen 18.50 Uhr) mit einem BMW die Humboldtstraße in Richtung Buersche Straße, prallte mit seinem Wagen frontal gegen eine Bruchsteinmauer und beschädigte eine Straßenlaterne. Der 25-Jährige blieb unverletzt, sodass ein angeforderter Rettungswagen nicht mehr benötigt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 25-Jährigen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Berufsfeuerwehr und der Straßennotdienst waren im Einsatz und sicherten unter anderem die beschädigte Mauer. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

