Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Anwohner vertreibt Pkw-Aufbrecher

Hamm-Herringen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntag, 25. April, gegen 3 Uhr, zwei Pkw-Aufbrecher an der Nieheimer Straße. Während die beiden Männer den Innenraum eines Fords durchsuchten, machte der Anwohner auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen ohne Beute zu Fuß in Richtung Bachstraße. Einer der beiden Männer trug eine weiße Jogginghose.

Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

