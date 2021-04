Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seat-Fahrer beschädigt Mitsubishi und flüchtet

Hamm-Herringen (ots)

Ein auf der Herringer Heide geparkter Mitsubishi wurde am Samstag, 24. April, gegen 18.40 Uhr von einem Seat beschädigt. Nachdem ein Zeuge den Fahrer des Seats auf den entstandenen Schaden aufmerksam machte, flüchtete dieser in seinem Fahrzeug auf der Herringer Heide in Richtung Süd-Westen.

Der Unfallverursacher ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, geschätzt zwischen 25 und 35 Jahre alt und trug einen dunklen Dreitagebart. Er hat wenig Kopfbehaarung und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Seat mit Essener Kennzeichen, der aufgrund des Zusammenstoßes am rechten Fahrzeugheck beschädigt ist.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell