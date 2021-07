Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte Täter schlitzen zum wiederholten Male die Folien an mehreren Silagerundballen auf.... warum?

Krummenau (ots)

In den Nächten vom 30.06.2021 auf den 01.07.2021 und vom 14.07.2021 auf den 15.07.2021 wurden in Krummenau an der Weylandsmühle wiederholt die Folien an mehreren Silagerundballen beschädigt. Dazu wurden die Folien durch unbekannte Täter mittels eines scharfen Gegenstandes aufgeschlitzt. Hierbei wurden die Grundstücke der Eigentümer auch unrechtmäßig betreten.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in den o.g. Nächten verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Weylandsmühle gemacht?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0.

